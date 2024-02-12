Фото: 123RF/ruslanlytvyn

Запад начал подготовку к назначению поста "наместника" на Украине, что укрепит внешнее управление над подконтрольной Киеву территории. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина.

По его словам, на такую роль претендует несколько настроенных против России американских и европейских политиков, включая генсека НАТО Йенса Столтенберга.



"(Он. – Прим. ред.) сразу после окончания нынешнего мандата в Брюсселе хотел бы отправиться следить за порядком в Киеве", – подчеркнули в пресс-службе СВР.

По словам Нарышкина, реализация такого плана не приведет к желаемым для США и Великобритании результатам. Он уточнил, что подобная попытка "закабалить" украинский народ вызывает беспокойство.

Однако, считает глава СВР, спецпосланник вряд ли сможет долго оставаться на своей должности "в киевском болоте взаимной ненависти, интриг, обманов, лести и предательства". Также он отметил, что послы стран "Большой семерки" (G7) не смогли коллективно справиться с ролью наместников на украинской земле.



Между тем США и Великобритания продолжат требовать от G7 создать такую должность, спецпосланник мог не только иметь доступ к президенту Украины Владимиру Зеленскому, но и знать о всех его планах.

Также, говорит Нарышкин, он будет "прерывать" шаги Киева, которые не согласовали с Западом. Вместо этого он будет предлагать свои варианты решений, правильные с точки зрения США и Соединенного Королевства, уверен директор СВР.



Ранее в СВР подчеркивали, что Америка уже приступила к созданию "колониальной администрации" в рамках "тотальной вассализации" Украины. В нее, указал Нарышкин, американцы включат тех украинцев, которые прошли обучение на Западе и других союзниках государства.



Нарышкин уверен, что советники от США уже представлены на всех ключевых государственных постах в ведомствах Украины. Он напомнил, что английские колонисты во времена Британской империи поступали точно так же по отношению к своим колониям.



Экс-разведчик США заявил, что у НАТО не осталось боеприпасов для Украины