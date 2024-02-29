Бортников подтвердил, что на территории Украины много баз ЦРУ

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

На территории Украины находится много баз Центрального разведывательного управления США (ЦРУ). Об этом сообщил директор ФСБ РФ Александр Бортников.

"Много", – ответил Бортников на соответствующий вопрос журналиста Первого канала.

Ранее зарубежные издания, ссылаясь на бывших и действующих чиновников Европы, США, Украины, сообщали, что за последние восемь лет Вашингтон при поддержке ЦРУ создал 12 секретных объектов на территории Украины вблизи ее границы с РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что количество баз ЦРУ на Украине наверняка намного превышает 12, о которых упоминали журналисты. Он считает, что Россия – противник для американского ЦРУ, они работают против РФ. Российские спецслужбы, в свою очередь, занимаются необходимыми контрдействиями.

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