В Госдуму внесут проект о репатриации соотечественников

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В Госдуму внесут законопроект о репатриации в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, а также моряков, задержанных за границей. Документ внесет первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, пишет РИА Новости.

Под термином репатриация в проекте подразумевается процесс возвращения лица в страну происхождения, где оно имеет право на постоянное проживание и гражданство. Право на репатриацию предлагают предоставить всем соотечественникам, которые свободно владеют русским языком в семейно-бытовых и культурной сферах, определенных в законе о соотечественниках.

Этот документ дополнит возможности госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников. Согласно проекту, репатриантами могут стать те, кто имеет предков из России, а также те, кто принадлежит к народам, исторически проживающим на территории России.

Помимо этого, право на репатриацию смогут получить в том числе супруги репатрианта, если они проживают в браке более трех лет или имеют общих детей, несовершеннолетние дети и недееспособные члены семьи.

Ранее сообщалось, что за первые два года действия программы получения вида на жительство (ВНЖ) в России по упрощенной схеме ("золотые визы" для иностранных инвесторов) было получено 40 заявок от иностранных граждан из 14 государств.

В России также планируют увеличить срок пребывания иностранных граждан в стране по электронной визе до 30 суток. Вместе с этим вырастет и срок действия самой электронной визы – с 60 до 120 дней.