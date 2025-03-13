РФ увеличит срок пребывания иностранцев по электронной визе до 30 суток

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В России планируют увеличить срок пребывания иностранных граждан в стране по электронной визе до 30 суток. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которую цитирует ТАСС.

Вместе с этим вырастет и срок действия самой электронной визы – с 60 до 120 дней, уточнила дипломат, добавив, что эти изменения будут внесены в законодательство в ближайшей перспективе.

Захарова напомнила, что в настоящее время электронная виза дает право иностранным гражданам пребывать на территории РФ в течение 16 суток с гостевым или деловым визитом в качестве туриста. Помимо этого, они могут принимать участие в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях.

В России также могут оптимизировать процесс получения СНИЛС иностранными гражданами. По инициативе Минцифры за один визит в центр обслуживания они смогут получить документ, создать учетную запись на "Госуслугах", зарегистрировать биометрию и оформить сим-карту.

До этого в Госдуму внесли законопроект, предоставляющий возможность подачи заявления на оформление российского гражданства по рождению в электронной форме. Авторы инициативы считают, что данная мера позволит сократить временные, организационные и иные издержки для граждан, которые предусмотрены в связи с необходимостью присутствия заявителя как при подаче заявления, так и при получении результата его рассмотрения.

