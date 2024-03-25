В ЕС понимают тяжелые последствия возможной отправки войск на Украину – посол РФ в Гааге

Фото: depositphotos/ginasanders

Большинство европейских лидеров прекрасно осознают катастрофические последствия возможной отправки войск на Украину. Такое заявление сделал посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин в интервью газете "Известия".

"Насколько мы видим, воинственные заходы Эммануэля Макрона не только не нашли широкой поддержки среди союзников по НАТО, но и обнажили существующие на Западе разногласия по поводу ситуации на Украине", – считает посол.

Тарабрин также заявил, что большинство лидеров Европы понимают, что направление военного контингента на Украину приведет к прямому столкновению НАТО и России, последствия чего будут катастрофическими.

О возможности отправки войск стран Запада на Украину Макрон заявил 27 февраля. Кроме того, украинский лидер заявлял, что страны Запада хотят изучить возможность привлечения третьих стран для поставок боеприпасов Украине.

Согласно данным СМИ, лидеры всех французских партий отказались поддержать президента страны по данной ситуации. Они также обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт.