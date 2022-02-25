Евросоюз продлил действие санкций против Белоруссии на год

06:24
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Евросоюз продлил персональные санкции в отношении Белоруссии на год, до 28 февраля 2023 года, сообщает РИА Новости.
В санкционных списках числятся 183 человека и 26 организаций. Ограничения включают в себя запрет на въезд на территорию ЕС для физических лиц, а также замораживание всех активов физлиц и организаций из списка. Согласно документу, европейским лицам и компаниям запрещается передавать средства фигурантам.
В последний раз списки были расширены в декабре 2021 года, тогда в них добавили 28 фигурантов за причастность к миграционному кризису у границ ЕС и Белоруссии.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что на новые санкции ЕС из-за кризиса с мигрантами намерен ответить жестоко, и добавил, что дальше отступать стране некуда. С 1 января 2022 года Белоруссия ввела продовольственное эмбарго против товаров из стран, которые применяют санкции в отношении Минска.
На польско-белорусской границе произошли столкновения военных и мигрантов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: