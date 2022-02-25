Евросоюз продлил действие санкций против Белоруссии на год

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Евросоюз продлил персональные санкции в отношении Белоруссии на год, до 28 февраля 2023 года, сообщает РИА Новости.

В санкционных списках числятся 183 человека и 26 организаций. Ограничения включают в себя запрет на въезд на территорию ЕС для физических лиц, а также замораживание всех активов физлиц и организаций из списка. Согласно документу, европейским лицам и компаниям запрещается передавать средства фигурантам.

В последний раз списки были расширены в декабре 2021 года, тогда в них добавили 28 фигурантов за причастность к миграционному кризису у границ ЕС и Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что на новые санкции ЕС из-за кризиса с мигрантами намерен ответить жестоко, и добавил, что дальше отступать стране некуда. С 1 января 2022 года Белоруссия ввела продовольственное эмбарго против товаров из стран, которые применяют санкции в отношении Минска.