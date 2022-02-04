США ввели санкции против граждан Белоруссии за преследование диссидентов

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Вашингтон ввел визовые санкции против белорусских граждан за деятельность за рубежом, направленную против диссидентов. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Сегодняшние меры направлены против ряда граждан Белоруссии за их причастность к серьезной деятельности, направленной против диссидентов, которая осуществлялась вне национальной юрисдикции", – сказано в документе.

Там также указывается, что США осуждают любую подобную деятельность, включая попытки насильно вернуть в страну белорусскую олимпийскую спортсменку Кристину Тимановскую во время Игр в Токио. При этом информация о лицах, против которых были введены новые ограничительные меры, в документе отсутствует.

В августе Соединенные Штаты ввели санкции против Национального олимпийского комитета Белоруссии, приближенных к президенту Александру Лукашенко бизнесменов и контролируемых ими компании. В частности, под ограничения подпала крупнейшая экспортная компания страны "Беларуськалий".