Экс-судья Шмидт назвал несамостоятельной политику Варшавы к Минску

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Польша проводит несамостоятельную политику в адрес Белоруссии, однако взаимодействие с Минском на деле могло бы быть выгодным Варшаве. Об этом сообщил получивший убежище в республике польский экс-судья Томаш Шмидт, передает ТАСС.

По его словам, политика Варшавы заключается в том, чтобы нанести вред Белоруссии. Сейчас, как он утверждает, на польскую политику воздействуют другие страны и их спецслужбы.

"Для США и Великобритании Польша – это полигон", – отметил Шмидт.

Однако он подчеркнул важность развития отношений между Польшей и Белоруссией, указав на торговые пути из Китая через Россию и Белоруссию в Польшу. По его словам, в случае возобновления поставок через газопровод Ямал – Европа польская сторона могла бы получить средства за транзит газа, а Евросоюз имел бы дешевый газ.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко предложил Польше закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с республикой. По его словам, граждане Белоруссии не совершают поездки в Польшу, а также не возят туда ничего.

