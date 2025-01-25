Aktuality: около 60 тыс человек приняли участие в протестах в Словакии

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На протесты против правительства премьер-министра Словакии Роберта Фицо вышли 60 тысяч человек, передает портал Aktuality.

По данным СМИ, люди вышли под лозунгом: "Словакия – это Европа". Издание отметило, что протесты организовало проукраинское объединение "Мир Украине".

Ранее Фицо заявил, что иностранные эксперты планируют свергнуть власть в Словакии. Премьер-министр отмечал, в стране работает группа экспертов, которые были задействованы в событиях в Грузии и на Украине. По его словам, группу финансируют разные источники.

Фицо уточнял, что на антиправительственных акциях протеста могут быть совершены попытки проникновения в правительственные здания или попытки их оккупации.