Глава ЦРУ отправится в Европу на переговоры для сделки Израиля и ХАМАС – СМИ

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Американский лидер Джо Байден планирует отправить шефа ЦРУ Уильяма Бернса в Европу на переговоры с Израилем, Египтом и Катаром для заключения сделки между Израилем и Хамас. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

Уточняется, что Бернс должен встретиться с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани, руководителями израильской и египетской разведок Давидом Барнеа и Аббасом Камелем.

По информации газеты, сделка подразумевает освобождение всех заложников ХАМАС и самое долгое прекращение огня с начала эскалации.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров посоветовал лидеру США Джо Байдену для разрешения кризиса на Ближнем Востоке "не тянуть" с созданием палестинского государства, как это делали на протяжении десятилетий его предшественники.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

По последним данным, число жителей сектора Газа, погибших из-за ударов Израиля, увеличилось до 25 700 человек. Ранения получили 63 740 человек.

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