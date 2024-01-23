Лавров призвал Байдена "не тянуть с созданием палестинского государства"

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Глава МИД РФ Сергей Лавров посоветовал лидеру США Джо Байдену для разрешения кризиса на Ближнем Востоке "не тянуть" с созданием палестинского государства, как это делали на протяжении десятилетий его предшественники. Об этом российский министр сказал в интервью CBS.

Также для разрешения ближневосточного кризиса Лавров посоветовал Байдену прекратить боевые действия, а также не применять право вето, когда предлагается резолюция в Совбезе ООН об объявлении гуманитарного прекращения огня.

"Вы дважды применяли право вето. Со стороны Совета безопасности ООН нет никакой реакции на требование прекращения огня", – объяснил он.

Помимо этого, Вашингтон должен присоединиться к урегулированию как честный участник, добавил глава дипведомства РФ. Лавров подчеркнул, что не нужно монополизировать процесс, думая только о том, как гарантировать собственные интересы, а не интересы народа Палестины.

Ранее Лавров заявлял, что США хотят навязать свои подходы по будущему сектора Газа, которые не имеют ничего общего с международным правом. По его словам, подобное уже было в Афганистане, Ираке, Ливии и многих других странах и регионах, которые были разрушены в результате авантюр Вашингтона.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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