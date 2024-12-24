Власти Украины планируют исключить русский язык из перечня охраняемых

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Власти Украины планируют одобрить законопроект об исключении русского и белорусского языков из списка охраняемых Европейской хартией региональных или миноритарных языков. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на представителя украинского правительства в Верховной раде Тараса Мельничука.

По его словам, данный законопроект уже был принят правительством. Теперь его должна рассмотреть Рада. Кроме того, из списка охраняемых планируют убрать молдавский язык.

Ранее первые языковые патрули начали работу в городе Ивано-Франковске на западе Украины. Инспекторы приглашают русскоговорящих жителей города на бесплатные курсы украинского языка.

До этого министр образования Украины Оксен Лисовой поддержал законопроект о запрете использования в школах страны русского языка. По его мнению, он "используется как оружие и предпосылка для агрессии".

В свою очередь, в ООН заявили, что проанализируют законопроект о запрете русского языка в украинских школах. В случае утверждения проекта поправки будут внесены в закон Украины "Об образовании".

