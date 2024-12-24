Хуситы нанесли ракетный удар по военному объекту в районе Тель-Авива

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Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли ракетный удар по военному объекту в районе Тель-Авива. Об этом телеканалу Al Masirah сообщил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

По словам представителя, ракетные войска йеменских ВС ударили гиперзвуковой баллистической ракетой типа "Палестина-2" по военной цели в оккупированном районе Яффо. Операция прошла успешно и достигла своих целей, уточнил Сариа.

Ранее авиация Израиля нанесла несколько ударов по объектам мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" на территории Йемена. Удары были также по портам и энергетической инфраструктуре в Сане, которые использовались в военных целях.

Кроме того, США официально подтвердили удар по зданию Минобороны правительства йеменских хуситов. Как утверждают американские военные, удар нанесли по ключевому пункту командования и управления МО хуситов.