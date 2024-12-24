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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в разговоре с РИА Новости не исключил завершения конфликта на Украине в следующем году, указав на то, что "все может быть".

"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан знает, что говорит, поэтому давно пора уничтожить киевский прогнивший нацистский режим", – отметил Картаполов.

Орбан ранее предположил, что украинский конфликт завершится в 2025 году. Он напомнил, что США и Европа потратили на помощь Украине около 300 миллиардов евро. Однако, по мнению политика, бои привели лишь к гибели людей и разрушениям.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко также допустила начало переговорного процесса по Украине в 2025 году. По ее словам, нужно искать компромиссы, но только при соблюдении основных условий, так как Россия не отступит от защиты своих национальных интересов. Минских соглашений больше не будет, подчеркнула она.

Россия, как ранее заявлял Владимир Путин, готова к компромиссам и переговорам с Украиной. Однако, по его словам, Киев отказался от мирного урегулирования конфликта.

