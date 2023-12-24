Глава Палестины надеется, что Рождество ознаменует прекращение израильской агрессии

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Президент Палестины Махмуд Аббас выразил надежду на то, что празднование Рождества "ознаменует прекращение израильской войны против палестинского народа". Об этом сообщает информационное агентство WAFA.

В своей речи президент Палестины заявил, что огромные жертвы и лишения, которые выпали на долю палестинского народа, приведут к свободе и достоинству.

"Солнце свободы и нашего независимого государства со столицей в Иерусалиме неминуемо восходит. Река крови, огромные жертвы, лишения и героическая стойкость нашего народа на своей земле – это путь к свободе и достоинству", – подчеркнул Аббас в своей речи.

Помимо этого, Аббас заявил, что палестинский народ полон решимости продолжать борьбу за реализацию своих законных прав, главным из которых является право на независимое, полностью суверенное государство.

Ранее стало известно, что число жителей сектора Газа, погибших с 7 октября в результате ударов Израиля, превысило 20,4 тысячи. Более 54 тысяч человек числятся пострадавшими.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. Военнослужащие ЦАХАЛ в ответ на это начали операцию "Железные мечи".

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