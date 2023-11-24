Отношения РФ и Ливии находятся на самом высоком уровне – спикер парламента

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Отношения между Россией и Ливией находятся на самом высоком уровне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера ливийского парламента Агилу Салех.

Она отметила, что российская сторона с самого начала поддерживала легитимность в Ливии. По словам Салех, подобная поддержка как никогда необходима для Ливии, поскольку она помогает утвердить легитимность парламента страны.

Ранее сообщалось, что в посольстве РФ в Ливии посмеялись над предупреждениями Соединенных Штатов о сближении с Россией.

До этого посол РФ в Ливии Айдар Аганин заявил, что Россия полностью восстановила дипломатическое присутствие в Ливии. В частности, в июне посол вручил верительные грамоты главе Президентского совета Ливии Мухаммеду аль-Менфи.