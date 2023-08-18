Власти Ливии официально опровергли информацию об аренде Турцией порта Хомс

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Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии опровергло информацию о якобы аренде Турцией порта Хомс для создания там военной базы, сообщает ТАСС.

"Сообщения об аренде порта Хомс или использовании его в интересах иностранных военных баз являются беспочвенными слухами", – заявил официальный представитель ПНЕ Мухаммед Хаммуда.

Он попросил представителей СМИ внимательно проверять достоверность информации, чтобы "не раздражать ливийское общественное мнение".

Одновременно с этим глава Управления портами и морским транспортом Мухаммед ас-Сиви заявил, что есть план развития порта, чтобы увеличить торговый оборот с соседними странами и укрепить его роль в развитии ливийской экономики.

Ранее в Ливии уже заявляли, что информация о соглашении страны с Турцией о сдаче Анкаре в аренду порта Аль-Хумс на ливийском востоке является ложной.

О том, что Ливия заключила контракт с Турцией, ранее сообщали арабские СМИ. Отмечалось, что Анкара якобы получила разрешение арендовать порт Аль-Хумс на 99 лет.

Согласно сообщению, этот порт предполагалось использовать для контроля над турецкими территориальными водами и безопасности торговых судов. Кроме того, на этой территории якобы планировали разместить боевые беспилотники и системы ПВО Турции.

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