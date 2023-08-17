Ливия опровергла сообщения о сдаче в аренду Анкаре ливийского порта Аль-Хумс

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Информация из арабских СМИ о соглашении между Ливией и Турцией о сдаче Анкаре в аренду порта Аль-Хумс на ливийском востоке является ложной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя правительства национального единства Ливии Мухаммеда Хамуда.

"Это не соответствует действительности", – поделился он.

О том, что Ливия заключила контракт с Турцией, ранее сообщали арабские СМИ. Отмечалось, что Анкара якобы получила разрешение арендовать порт Аль-Хумс на 99 лет.

Согласно сообщению, этот порт предполагалось использовать для контроля над турецкими территориальными водами и безопасности торговых судов. Кроме того, на этой территории якобы планировали разместить боевые беспилотники и системы ПВО Турции.

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