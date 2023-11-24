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Антироссийские санкции западных стран потерпели полный провал, в связи с чем их потребуется отменить для заключения мирного соглашения на Украине. Таким мнением поделилась аналитик София Ампгкариан в своей статье для издания Responsible Statecraft.

Эксперт также указала на эффективные меры российской стороны для противостояния экономической войне. По ее словам, Центробанк крайне быстро отреагировал на санкции, ограничив свободное движение капитала за рубеж и подняв ключевую ставку до 20%.

Помимо этого, ограничительные меры не смогли помешать росту внешней торговли РФ. Ампгкариан отметила, что западные политики недооценили готовность других стран игнорировать экономические санкции.

Что касается заявлений Запада о якобы приближающемся коллапсе экономики России, то они предназначены лишь для утешения избирателей, страдающих от сопутствующих последствий санкционной политики, добавила аналитик.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский сообщил, что коллективный Запад в рамках развязанной против России гибридной войны ввел более 17,5 тысячи санкций в различных сферах.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа бьет по интересам собственных жителей, вводя санкции против России. Таким образом он прокомментировал анонсированные санкции Евросоюза против российских алмазов.

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