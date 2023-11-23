В МИД заявили о 17 500 санкциях, введенных Западом против России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Коллективный Запад в рамках развязанной против России гибридной войны ввел более 17,5 тысячи санкций в различных сферах, сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

По его словам, цель такой кампании – подорвать российскую экономику, заставить политическое руководство отказаться от самостоятельной линии во внешних делах и прежде всего свернуть СВО на Украине.

"То, что из этой затеи ничего не получится, опытному наблюдателю было ясно с самого начала", – цитирует Биричевского ТАСС.

Он обратил внимание на тенденцию введения ограничений под предлогом борьбы с изменением климата. Дипломат напомнил, что если еще три-четыре года назад, несмотря на все противоречия с Западом по Крыму, сохранялось сотрудничество по климатической тематике, то сейчас Россию отрезают и от этого, пытаясь установить свои правила.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что западные страны мучаются из-за того, что санкции не бьют по России так, как должны были. По его словам, более того, РФ сумела извлечь из этих ограничений выгоду.

Он предположил, что западные страны будут продолжать поиск различных вариантов оказания давления на Россию. В связи с этим он призвал сохранять максимальную собранность.

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