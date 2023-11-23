Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц

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Владимир Зеленский внес в черный список 147 физических и 303 юридических лиц, преимущественно из России. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента Украины.

Так, в санкционный перечень попали командующий группировкой войск "Центр" генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба российской армии Евгений Бурдинский. Также в списке оказались гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов, омбудсмены ДНР и ЛНР Дарья Морозова и Виктория Сердюкова и другие.

Вместе с тем Зеленский ввел ограничения в отношении бывшего гендиректора компании "Роснано" Анатолия Чубайса, экс-министра финансов, советника по корпоративному развитию "Яндекса" Алексея Кудрина, глав "Глобалстрой-инжиниринг" Серика Рахметова и "Россети Юг" Бориса Эбзеева, гендиректора компании "Металлоинвест" Назима Эфендиева, управляющего директора "Мосэнерго" Александра Бутко, предпринимателей Антона Винера и Игоря Чайки.

Помимо этого, в стоп-лист Украины попали юридические лица компаний, осуществляющих деятельность в сферах авиации, строительства и технологий. Эти фирмы зарегистрированы в России, на Кипре, в Китае, ОАЭ и других государствах. Среди них – российские компании ОКБ "Аэрокосмические системы", создатель авиационных ракет АО "Дукс", "Махачкалинский морской торговый порт", "МегаФон", "Московский фондовый центр", "Москомсвязь", "Мосэнерго", "Оскольский электрометаллургический комбинат", "Океан электроники", "Фаберлик", "Удоканская медь", "Уральская алюминиевая компания", "Усть-Луга логистика".

Украинский президент вместе с тем утвердил санкции против компании "Объединенные кондитеры", концернов "Бабаевский" и "Рот-Фронт", фабрики "Красный Октябрь". Под ограничения подпало в том числе государственное ведомство – Донской спасательный центр МЧС России.

В списке оказавшихся под санкциями числятся и компании из других стран: Hulm Al Sahra Electric Devices Trading (ОАЭ), Hamriyah Steel (ОАЭ), WCP Management Company (ОАЭ), Industrial Resources General Trading (ОАЭ), King-Pai Technology (Гонконг, КНР), Diamville (ЦАР), Midas Ressources (ЦАР), The Sister Trust (Швейцария), ВОЛМА (Белоруссия).

Санкции были введены сроком на 5 или 10 лет.

Ранее Зеленский в ходе выступления на встрече глав МИД стран Евросоюза выразил мнение, что ЕС взял длинную паузу при создании новых антироссийских санкций. Данный факт вызвал беспокойство у украинского лидера. Он призвал активизировать работу в отношении нового пакета санкций.

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