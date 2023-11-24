Эксперт заявил, что аграрная модель экономики заведет Украину в тупик

Фото: 123RF/fotokostic

Ориентированная на аграрный сектор экономика Украины приведет страну к тупику. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статью экономиста Павла Вернивского в украинском издании.

В качестве примера еще одной страны с похожим типом экономики эксперт привел Аргентину, которая, по его словам, уже много лет "ходит по кругу". Так, в южноамериканском государстве либеральные лидеры сменяют социалистов и наоборот, при этом никто из них не может изменить структуру экономики.

Аграрная экономика не способна обеспечить все расходы страны, считает Вернивский. В связи с этим государство неизбежно ожидает множество долгов и дефолтов.

Согласно осеннему прогнозу Еврокомиссии, экономика Украины в 2022 году обрушилась на 29%, а в 2023 году выросла на 4,1%. Отмечалось, что роста по сравнению с предыдущим годом удалось достичь благодаря "хорошему урожаю и иностранной помощи".

До этого сообщалось, что заявление саммита Соединенных Штатов и Евросоюза по Украине предупреждает о рисках коллапса украинской экономики.