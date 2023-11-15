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15 ноября, 15:50

Экономика

В Еврокомиссии заявили о падении экономики Украины на 29% в 2022 году

Фото: 123RF/adrianhancu

Экономика Украины в 2022 году обрушилась на 29%, а в 2023 году выросла на 4,1%, говорится в осеннем прогнозе Еврокомиссии, на который ссылается ТАСС.

Отмечается, что роста по сравнению с предыдущим годом удалось достичь благодаря "хорошему урожаю и иностранной помощи".

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони подчеркнул, что Украину, которая стала кандидатом на вступление в Евросоюз, впервые включили в экономический прогноз ЕК.

Ранее СМИ со ссылкой на источники заявили, что Германия согласилась выделить Украине еще до восьми миллиардов евро. Планы закупок Германии включают истребители F-35, израильскую систему ПРО Arrow и вертолеты Chinook. Они направятся на Украину в 2024 году.

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