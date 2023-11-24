Турецкие спецслужбы спасли от "Моссада" хакера, взломавшего "Железный купол" – СМИ

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Национальное управление разведки Турции спасло от агентов "Моссада" палестинского хакера, который смог взломать систему ЗРК "Железный купол". Об этом сообщает издание Sabah.

По информации журналистов, хакеру Омару А. удалось в 2015–2016 годах на некоторое время вывести из строя систему "Железный купол". В 2020 году он приехал в Турцию через Египет.

В какой-то момент на контакт с хакером вышли агенты "Моссада". Они пытались предложить ему работу, однако тот отказывался.

Спецслужбы Турции предупредили Омара, что ему лучше не покидать страну, однако в 2022 году хакер все же решил ненадолго выехать в Малайзию. Перед поездкой турецкая разведка загрузила ему в телефон приложение, позволяющее отслеживать его местонахождение.

Вскоре, как сообщается в материале издания, хакера действительно похитили сотрудники "Моссада" и увезли его на допрос. После этого турецкие спецслужбы, совместно с коллегами из Малайзии, освободили Омара в результате штурма.

Всего были задержаны 11 человек в связи с похищением, а самого хакера возвратили в Турцию, где он теперь находится под охраной.

В августе этого года разведывательные службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) обвинили израильскую службу внешней разведки "Моссад" в подготовке диверсии на объектах оборонного комплекса Исламской Республики.

До этого СМИ сообщали о том, что сотрудники "Моссада" совершили покушение на известного иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Смертельное ранение Фахризаде нанесли из новейшего оружия на базе компьютерных снайперских технологий, искусственного интеллекта и многокамерного наблюдения по спутникам.