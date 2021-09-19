Названы подробности убийства физика-ядерщика Фахризаде – СМИ

13:37
Фото: AP Photo
Журналисты издания The New York Times рассказали подробности об убийстве известного иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.
По информации авторов статьи, покушение на ученого произвели сотрудники израильского "Моссада". Смертельное ранение Фахризаде нанесли из новейшего оружия на базе компьютерных снайперских технологий, искусственного интеллекта и многокамерного наблюдения по спутникам.
Журналисты указывают на то, что израильская спецслужба уже предпринимала попытки произвести убийство физика, но операцию пришлось свернуть из-за угрозы утечки информации.
Как уточняет The New York Times, для убийства было использовано оружие, способное выпускать по 600 пуль в минуту. За счет ранее упомянутого многокамерного наблюдения управлять им смог стрелок, находящийся за тысячи миль от Мохсена Фахризаде.
В фургоне, где располагалась система, также установили взрывчатку. После операции она сдетонировала, не оставив следов.
Журналисты добавили, что ранее высказанная иранской стороной версия о причастности к атаке робота-пулемета оказалась верной.
Физика-ядерщика Мохсена Фахризаде убили в Иране 27 ноября 2020 года. Трагедия произошла в городе Абсард провинции Тегеран. Помимо ученого пострадали и погибли еще несколько человек.
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