Названы подробности убийства физика-ядерщика Фахризаде – СМИ

Фото: AP Photo

Журналисты издания The New York Times рассказали подробности об убийстве известного иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

По информации авторов статьи, покушение на ученого произвели сотрудники израильского "Моссада". Смертельное ранение Фахризаде нанесли из новейшего оружия на базе компьютерных снайперских технологий, искусственного интеллекта и многокамерного наблюдения по спутникам.

Журналисты указывают на то, что израильская спецслужба уже предпринимала попытки произвести убийство физика, но операцию пришлось свернуть из-за угрозы утечки информации.

Как уточняет The New York Times, для убийства было использовано оружие, способное выпускать по 600 пуль в минуту. За счет ранее упомянутого многокамерного наблюдения управлять им смог стрелок, находящийся за тысячи миль от Мохсена Фахризаде.

В фургоне, где располагалась система, также установили взрывчатку. После операции она сдетонировала, не оставив следов.

Журналисты добавили, что ранее высказанная иранской стороной версия о причастности к атаке робота-пулемета оказалась верной.

Физика-ядерщика Мохсена Фахризаде убили в Иране 27 ноября 2020 года. Трагедия произошла в городе Абсард провинции Тегеран. Помимо ученого пострадали и погибли еще несколько человек.