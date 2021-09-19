Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

13:37

Названы подробности убийства физика-ядерщика Фахризаде – СМИ

за рубежом

Фото: AP Photo

Журналисты издания The New York Times рассказали подробности об убийстве известного иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

По информации авторов статьи, покушение на ученого произвели сотрудники израильского "Моссада". Смертельное ранение Фахризаде нанесли из новейшего оружия на базе компьютерных снайперских технологий, искусственного интеллекта и многокамерного наблюдения по спутникам.

Журналисты указывают на то, что израильская спецслужба уже предпринимала попытки произвести убийство физика, но операцию пришлось свернуть из-за угрозы утечки информации.

Как уточняет The New York Times, для убийства было использовано оружие, способное выпускать по 600 пуль в минуту. За счет ранее упомянутого многокамерного наблюдения управлять им смог стрелок, находящийся за тысячи миль от Мохсена Фахризаде.

В фургоне, где располагалась система, также установили взрывчатку. После операции она сдетонировала, не оставив следов.

Журналисты добавили, что ранее высказанная иранской стороной версия о причастности к атаке робота-пулемета оказалась верной.

Физика-ядерщика Мохсена Фахризаде убили в Иране 27 ноября 2020 года. Трагедия произошла в городе Абсард провинции Тегеран. Помимо ученого пострадали и погибли еще несколько человек.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать