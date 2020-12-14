Роухани обвинил Израиль в стремлении устроить войну в регионе

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Израиль организовал убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, чтобы дестабилизировать регион и спровоцировать войну, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

"Главной целью Израиля при убийстве Фахризаде была дестабилизация региона и война", – цитирует Роухани ТАСС. По словам иранского лидера, за убийством ученого стоят те, кто хотел в последние дни президентства Дональда Трампа "ввергнуть регион в войну".

27 ноября в районе города Дамовенд произошло покушение на Фахризаде, который руководил центром исследований при Минобороны. Ученый был ранен и впоследствии умер в больнице.

Физик-ядерщик был убит при помощи автоматического стрелкового оружия на дистанционном управлении. В Иране считают, что покушение организовали израильские спецслужбы с возможным привлечением разведок других стран.