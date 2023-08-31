Иранская разведка обвинила "Моссад" в подготовке диверсии на объектах ВПК

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Разведывательные службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) обвинили израильскую службу внешней разведки "Моссад" в подготовке диверсии на объектах оборонного комплекса Исламской Республики. Об этом пишет Tasnim.

По данным агентства, члены преступной группировки под руководством "Моссада" планировали сорвать запуск ракет при помощи поставки дефектных и некачественных деталей. Из-за этого ракеты должны были взрываться при запуске.

Отмечается, что разведка Ирана задержала всех подозреваемых в саботаже.

Ранее в СМИ утверждали, что сотрудники "Моссада" совершили покушение на известного иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Смертельное ранение Фахризаде нанесли из новейшего оружия на базе компьютерных снайперских технологий, искусственного интеллекта и многокамерного наблюдения по спутникам.

Президент Ирана, в то время Хасан Роухани, заявлял, что Израиль совершил убийство ученого, чтобы дестабилизировать регион и спровоцировать войну. По его словам, за убийством стоят те, кто хотел в последние дни президентства Дональда Трампа "ввергнуть регион в войну".

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