Эрдоган назвал угрозой для Турции наличие у Израиля ядерного оружия

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Наличие у Израиля ядерного оружия является угрозой безопасности Турции. С таким заявлением выступил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает издание Hurriyet.

Он добавил, что Турция будет выступать с соответствующими инициативами по данному вопросу в Совете безопасности ООН и Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан уже заявлял, что возможное обладание Израилем ядерного оружия является стратегической проблемой, которую нужно решать. По его словам, Израиль не подписывал Договор о нераспространении ядерного оружия, но постоянно разрабатывал ядерное оружие при поддержке США.

До этого Эрдоган сообщил, что Анкара намерена продолжить прикладывать дипломатические усилия для урегулирования ситуации в секторе Газа. Он подчеркнул, что турецкая сторона внимательно следит за позицией европейских стран в отношении этого вопроса.