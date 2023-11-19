19 ноября, 04:37Политика
Турция может разорвать дипотношения с Израилем – Фидан
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Турция может разорвать дипломатические отношения с Израилем, но для этого требуется одновременное решение нескольких стран для достижения должного эффекта. Об этом заявил глава МИД Хакан Фидан в интервью телеканалу Al Jazeera.
Фидан напомнил, что с самого начала эскалации конфликта между Израилем и Палестиной Турция заняла принципиальную позицию: решения должны приниматься одновременно многими исламскими странами мира, даже в Латинской Америке, чтобы они были более мощными.
Он отметил, что исламские страны должны поддерживать друг друга и действовать единым фронтом. Помимо этого, Фидан подчеркнул, что для Анкары не проблема разорвать отношения с Израилем, однако концентрироваться на этом вопросе в данный момент не стоит.
Ранее Фидан заявил, что возможное наличие ядерного оружия у Израиля представляет большую стратегическую проблему для всего региона. Он отметил, что Израиль не подписывал Договор о нераспространении ядерного оружия, но постоянно разрабатывал ядерное оружие при поддержке США.
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