Генпрокуратура Стамбула потребовала возбудить дело против Нетаньяху за геноцид в Газе

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Генпрокуратура Стамбула потребовала от министерства юстиции Турции завести уголовное дело против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, попросив также МУС осудить его за геноцид в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал CNN Turk.

Ранее адвокаты от правящей Партии справедливости и развития сообщили, что Турция направила иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Международный уголовный суд (МУС), обвинив его в геноциде в секторе Газа. Сам иск содержит 23 страницы.

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