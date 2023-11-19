19 ноября, 03:45Политика
Возможное ядерное оружие у Израиля является стратегической проблемой – глава МИД Турции
Фото: 123RF/berkay08
Глава МИД Турции Хакан Фидан назвал возможное обладание Израилем ядерного оружия стратегической проблемой, которую нужно решать. Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Jazeera.
Как сообщил Фидан, Израиль не подписывал Договор о нераспространении ядерного оружия, но постоянно разрабатывал ядерное оружие при поддержке США.
"Наличие ядерного оружия в регионе негативно скажется на всем мире. Мы должны решить эту стратегическую проблему", – заявил Фидан.
Министр также отметил, что в Израиле есть некоторые "безумные" чиновники, которые угрожают применить ядерное оружие против палестинцев.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также говорил о том, что Израиль обладает ядерным оружием, но не признает это. В субботу Эрдоган заявил, что Анкара инициирует создание инспекционного механизма по проверке наличия у Израиля ядерного оружия, по его словам, это нужно сделать, пока не стало слишком поздно.
Ранее Эрдоган назвал Израиль террористическим государством, а ХАМАС – легитимной политической силой. Он отметил, что палестинское движение считают террористической организацией, однако это политическая партия, которая победила по итогам выборов.
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