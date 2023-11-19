Возможное ядерное оружие у Израиля является стратегической проблемой – глава МИД Турции

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Глава МИД Турции Хакан Фидан назвал возможное обладание Израилем ядерного оружия стратегической проблемой, которую нужно решать. Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Jazeera.

Как сообщил Фидан, Израиль не подписывал Договор о нераспространении ядерного оружия, но постоянно разрабатывал ядерное оружие при поддержке США.

"Наличие ядерного оружия в регионе негативно скажется на всем мире. Мы должны решить эту стратегическую проблему", – заявил Фидан.

Министр также отметил, что в Израиле есть некоторые "безумные" чиновники, которые угрожают применить ядерное оружие против палестинцев.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также говорил о том, что Израиль обладает ядерным оружием, но не признает это. В субботу Эрдоган заявил, что Анкара инициирует создание инспекционного механизма по проверке наличия у Израиля ядерного оружия, по его словам, это нужно сделать, пока не стало слишком поздно.

Ранее Эрдоган назвал Израиль террористическим государством, а ХАМАС – легитимной политической силой. Он отметил, что палестинское движение считают террористической организацией, однако это политическая партия, которая победила по итогам выборов.