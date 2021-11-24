В США сообщили о готовности противостоять России по Украине

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Власти США готовы противостоять России по вопросу Украины. Об заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, пишет РИА Новости.
По словам политика, администрация Джо Байдена с начала своей работы продемонстрировала ряд инструментов, необходимых для успешного противостояния России.
"Мы не будем колебаться, используя эти инструменты по мере надобности и в будущем", – подчеркнул Прайс.
Он также отметил, что власти США находятся в постоянном контакте с Украиной по вопросу оборонных потребностей страны. При этом представитель Госдепа отказался анонсировать какие-либо события в данной области.
Прайс добавил, что США в ближайшие дни проведут консультации с союзниками по России и Украине. В частности, в Вашингтоне планируют переговоры с НАТО.
Ранее Прайс сообщал, что власти США поддерживают контакты с Россией по обстановке вокруг Украины. Он отмечал, что переговоры с российской стороной осуществлялись, в частности, по линиями Госдепа, Совета национальной безопасности и разведывательного сообщества.
До этого американские и украинские СМИ неоднократно заявляли о планах России по нападению на Украину. По мнению главы украинской военной разведки генерала Кирилла Буданова, вторжение может произойти в конце января или начале февраля 2022 года.
По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, опубликованные американскими СМИ сообщения являются некачественными и недостоверными. Песков подчеркнул, что Россия никогда никому не угрожала, не угрожает и не представляет опасности ни для одной страны.
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