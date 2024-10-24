РКН сообщил о блокировке около 4,5 миллиона сим-карт иностранцев

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Роскомнадзор заблокирует 4,5 миллиона сим-карт иностранцев, которые не прошли повторную идентификацию в офисах операторов связи в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя надзорного ведомства.

Всего сотрудники ведомства выявили 26 миллионов телефонных номеров, которые зарегистрированы на 11,5 миллиона иностранцев и лиц без гражданства. Однако процедуру идентификации всех иностранных граждан прошли лишь 3,8 миллиона жителей других стран, которые владеют 8,2 миллиона номеров.



Согласно закону, который прошедшим летом подписал Владимир Путин, граждане страны могут оформлять на себя не более 20 сим-карт, однако для иностранцев это число сокращено до 10 штук. При этом договор об оказании услуг связи с жителем другой страны может быть заключен только очно и только при условии наличия данных иностранца в Единой биометрической системе.

