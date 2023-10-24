Главный раввин РФ сообщил, что посольство Израиля приостановило репатриацию россиян

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Израильское посольство приостановило на неопределенный срок процедуру репатриации россиян. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на главного раввина России по версии Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в РФ Адольфа Шаевича.

По его словам, об этом во время беседы с представителями иудейской общины сообщил посол страны.

"Вчера посол Израиля общался со многими по Zoom, я тоже участвовал. В настоящее время консульство не принимает заявления, не принимает людей, прекратило на какое-то время прием заявлений на ПМЖ", – уточнил он.

Как передает Шаевич, посол заявил, что неизвестно, когда процесс репатриации будет возобновлен. Однако те, кто до этого получил разрешение, могут "ехать спокойно". При этом он предупредил, что "это не очень безопасно" и является личным выбором каждого.

По мнению раввина, подобное решение связано с тем, что бюрократические структуры сократили свою деятельность, многие сотрудники ушли воевать с боевиками ХАМАС.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 5 тысяч человек и еще 15,2 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Погибшими также числятся 20 граждан РФ, которые имели и гражданство Израиля. По данным армии Израиля, в Газе удерживается не менее 222 заложников.

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