Столтенберг исключил 100% безопасность подводных трубопроводов НАТО

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Североатлантический альянс не может гарантировать полную безопасность "десятков тысяч километров" подводных трубопроводов и кабелей государств, которые являются частью НАТО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генсека внешнеполитического блока Йенса Столтенберга.

"Как мы говорили, у нас есть десятки тысяч кабелей и трубопроводов, пересекающих Балтийское море, Северное море, Атлантику, Средиземное море. Их безопасность уязвима. Никогда не будет 100-процентной гарантии безопасности", – заявил он.

Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки 8 октября. Трубопровод сможет возобновить работу не ранее апреля 2024 года.

В канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте не исключили, что газопровод мог получить повреждения в результате диверсии. Глава финского центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен считает, что Balticconnector мог получить повреждение корабельным якорем.

Эстонская газета Postimees ранее писала, что к повреждению эстонско-финского газопровода могло быть причастно китайское судно. По данным местных правоохранительных органов, рассматривается несколько, включая российское "Севморпуть".