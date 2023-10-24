Эксперт заявил, что на Израиль бесполезно воздействовать дипломатическими методами

Фото: depositphotos/dnaveh

На Израиль бесполезно воздействовать дипломатическими методами, сообщил радио КП зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.

Он подчеркнул, что речь идет об опытнейших дипломатах и политиках.

"Они сто очков дадут очень многим, кто пытается их поучать, например, Гутерришу. Я думаю, они смеются над ним, над его малым профессионализмом. Ну, что, Гутерриш будет поучать дипломатов, которых мы знаем? Они по сравнению с ним как профессор с каким-нибудь студентом-первокурсником", – сказал эксперт.

Бакланов считает, что Израиль будет готов пойти на переговоры, если на уровне значимой части политического руководства придут к выводу, что с учетом обстоятельств полезно будет начать переговорный процесс.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

23 октября министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что следующая фаза наземной израильской операции в секторе Газа будет включать комбинированный удар с моря, суши и воздуха.

С момента эскалации со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек, со стороны Газы – более 5 тысяч человек.

Новости мира: ВВС Израиля нанесли удар по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа