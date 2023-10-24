Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 октября, 01:32

Политика

Блинкен проведет переговоры с главой МИД Китая 26–28 октября

Фото: depositphotos/palinchak

Переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Китая Ван И состоятся в Вашингтоне 26–28 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американский Госдепартамент.

Во время встречи дипломаты обсудят ряд двусторонних, региональных и международных вопросов в рамках продолжающихся усилий по ответственному управлению американо-китайскими отношениями и поддержанию открытых каналов связи.

Ранее СМИ сообщали о том, что в Китае президента России Владимира Путина встретили с "красной дорожкой", которой не было у госсекретаря США Энтони Блинкена во время его визита в Китай в июне.

До этого стало известно, что Блинкен целую ночь ждал встречи с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. По информации журналистов, встреча должна была состояться в вечернее время, однако принц появился только к утру.

Читайте также

политиказа рубежом
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика