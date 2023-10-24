24 октября, 00:21Политика
Орбан заявил, что современный Евросоюз является неудачной пародией на СССР
Фото: kremlin.ru
Современный Евросоюз представляется плохой пародией на СССР. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит телеканал M1.
"Москва была трагедией, Брюссель – неудачная современная пародия. Если Москва играла музыку, то мы должны были под нее танцевать, но если Брюссель сейчас что-то наигрывает, то мы, если не хотим, не танцуем", – заявил Орбан.
По словам венгерского премьера, для западных стран свобода представляется в бегстве, возможности изменить пол, национальность и идентичность. Однако для венгров это равносильно "вырыванию сердца".
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не даст согласия на начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз до тех пор, пока киевские власти не отменят дискриминационные по отношению к закарпатским венграм законы.
До этого Сийярто сообщил, что Венгрия расширяет присутствие сельскохозяйственных и пищевых компаний на российском рынке, а также выступает за развитие сотрудничества в здравоохранении.
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