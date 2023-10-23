Евросоюз может дать трещину из-за украинского конфликта – СМИ

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Европа понесла от антироссийских санкций больший ущерб, чем Россия, из-за чего ЕС может дать трещину в будущем. Такое мнение выразил немецкий журналист Вольфганг Мюнхау в статье для британского издания New Statesman.

"Санкции нанесли ЕС больше урона, чем России. Западные лидеры недооценили, <...>, насколько сложно изолировать страну таких размеров", – пишет он.

Мюнхау обращает внимание на прогноз Международного валютного фонда, согласно которому экономика России по итогам 2023 года вырастет сильнее, чем в Британии, Франции, Германии и Италии.

Журналист отметил, что Евросоюз напрягся до предела из-за конфликта на Украине, при этом у европейских лидеров нет общей стратегии по его завершению. Мюнхау также считает, что стоимость восстановления Украины станет куда выше, чем предполагают нынешние расчеты.

"Я думаю, что европейское единство даст трещину, когда придет время заключать сделку с Москвой и платить огромные суммы за восстановление Украины", – резюмирует он.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе растет число тех, кто недоволен политикой главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина отмечает, что глава ЕК не думает о европейцах, так как перед ней стоят иные задачи, а Евросоюз при ней стал "прицепной лошадью к повозке НАТО".

До этого депутат Европарламента Мик Уоллес заявил, что санкции Евросоюза, введенные против российской стороны, провалились. По его словам, они наносят больший вред европейским народам, нежели России.



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