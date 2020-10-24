Экс-советник Джонсона заявил о негласных мерах Лондона против РФ

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Британские власти санкционировали применение негласных мер против руководства РФ после инцидента в Солсбери. Об этом заявил экс-секретарь британского кабмина Марк Седвилл в беседе с Times.

Он рассказал, что Лондон не стал ограничиваться высылкой дипломатов и официальными санкциями. По словам Седвилла, правительством Великобритании были приняты и непубличные меры.

"В том числе касающиеся незаконного вывода денег из России, и также негласных мер, о которых я, само собой, рассказать не могу", – поделился экс-секретарь.

При этом Седвилл подчеркнул, что "незаконных операций" Великобритания не проводила. По его словам, британскому правительству "важно иметь свободу маневра в серой зоне и эффективно ей пользоваться".

Ранее совет ЕС принял решение о продлении санкций в отношении четырех россиян по делу об инциденте с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.