Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

12:17

Экс-советник Джонсона заявил о негласных мерах Лондона против РФ

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Andrew Matthews/PA Images

Британские власти санкционировали применение негласных мер против руководства РФ после инцидента в Солсбери. Об этом заявил экс-секретарь британского кабмина Марк Седвилл в беседе с Times.

Он рассказал, что Лондон не стал ограничиваться высылкой дипломатов и официальными санкциями. По словам Седвилла, правительством Великобритании были приняты и непубличные меры.

"В том числе касающиеся незаконного вывода денег из России, и также негласных мер, о которых я, само собой, рассказать не могу", – поделился экс-секретарь.

При этом Седвилл подчеркнул, что "незаконных операций" Великобритания не проводила. По его словам, британскому правительству "важно иметь свободу маневра в серой зоне и эффективно ей пользоваться".

Ранее совет ЕС принял решение о продлении санкций в отношении четырех россиян по делу об инциденте с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать