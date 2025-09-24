Фото: ТАСС/АР/Alberto Pezzali

Украинский посол в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный признал, что цена действий в Курской области была слишком высокой. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на одно из местных СМИ.

По словам экс-главкома, наступательные действия подобного характера при ограниченных целях можно провести. Однако практика показала, что изолированный тактический прорыв на узком участке фронта не приносит необходимых результатов атакующей стороне.

Залужный уточнил, что оборонявшиеся войска смогли воспользоваться технологическими и тактическими преимуществами, которые впоследствии не только "не дали тактическому прорыву перерасти в оперативный успех, но и сами реализовали тактическое продвижение".

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. О полном освобождении региона от противника стало известно 26 апреля этого года.

Владимир Путин заявлял, что в результате произошедшего противник потерял 76 тысяч солдат. Соответствующие данные российский лидер назвал катастрофой для Украины.