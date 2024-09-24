Депутат Луговой попросил признать деятельность Совета Европы нежелательной в РФ

Фото: 123RF/ewastudio

Деятельность Совета Европы может быть признана нежелательной в России. С соответствующей просьбой в Генпрокуратуру РФ обратился депутат Госдумы Андрей Луговой.

"Мною направлен запрос на имя генерального прокурора с просьбой дать правовую оценку откровенно русофобской политике Совета Европы и признать деятельность организации нежелательной на территории России", – рассказал он в своем телеграм-канале.

По мнению депутата, организация деградировала как демократическая площадка и далее не имеет права быть органом, представленным в России. Кроме того, все решения СЕ имеют антироссийский характер и несут угрозу конституционному строю, подчеркнул Луговой.

Между тем Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность украинской НПО "Фонд 24.02". По данным ведомства, украинская НПО сотрудничает с организациями "Легион "Свобода России" (признана террористической и запрещена на территории РФ) и "Айдар" (признан экстремистским и запрещен в РФ).

Ранее деятельность польской организации Belsat, в том числе Belsat TV и Belarusian Satellite, также была признана нежелательной. Решение связано с тем, что телеканал осуществляет дискредитацию политики российских властей и создает негативный образ России, отметили в Генпрокуратуре.