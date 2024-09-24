Генпрокуратура РФ признала нежелательной украинскую НПО "Фонд 24.02"

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Деятельность украинской НПО "Фонд 24.02", которая сотрудничает с террористическими организациями, признана нежелательной на территории РФ. Об этом сообщается на сайте российской Генпрокуратуры.

"Фонд зарегистрирован в апреле 2023 года в Киеве для поддержки ВСУ и объединения покинувших страну лжепатриотов и русофобов", – уточнило ведомство.

По данным Генпрокуратуры, украинская НПО сотрудничает с организациями "Легион "Свобода России" (признана террористической и запрещена на территории РФ) и "Айдар" (признан экстремистским и запрещен в РФ). "Фонд 24.02" оказывает им военную и гуманитарную поддержку. Более того, организация распространяет недостоверные сведения о проведении СВО, информацию, направленную на дискредитацию политики руководства РФ, и призывы к терроризму.

Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность польской организации Belsat, в том числе Belsat TV и Belarusian Satellite. Данный телеканал, по информации ведомства, создан на базе соглашения МИД Польши и АО "Польское телевидение", с помощью которых и финансируется Belsat.

Телеканал осуществляет дискредитацию политики российских властей, создает негативный образ России и выступает с критикой интеграционных процессов в рамках Союзного государства РФ и Белоруссии.

