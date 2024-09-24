Президент Чехии Павел заявил, что Украина должна смириться с потерей территорий

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Президент Чехии Петр Павел заявил, что наиболее вероятным итогом украинского конфликта будет сохранение контроля РФ над новыми регионами. Об этом он сообщил в интервью изданию The New York Times.

"Наиболее вероятным исходом конфликта будет то, что часть украинской территории временно окажется под российским контролем", – заявил чешский лидер.

Он призвал Киев реалистично оценивать перспективу достижения цели возвращения к границам 1991 года.

Павел считает, что действующий конфликт не закончится поражением какой-либо стороны. Так, Украина не вернется к прежним границам, а Россия не получит официального признания новых регионов со стороны Киева, добавил чешский президент.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев работает над планом, который станет "стартом и фундаментом" для переговорного процесса с Россией в любом формате.

Россия будет готова говорить о возможном месте проведения встречи по урегулированию конфликта тогда, когда поймет, о чем там пойдет разговор, подчеркивал глава МИД РФ Сергей Лавров.