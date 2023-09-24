Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Министерство обороны сообщило о том, что средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Клещеевка ДНР был сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Помимо этого сообщается, что за сутки вооруженные силы России нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 109 районах, а также командно-наблюдательному пункту 126-й бригады теробороны в Херсонской области и узлу связи 77-й аэромобильной бригады вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике.

Также вооруженные силы РФ за прошедшие сутки уничтожили до 110 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. А на краснолиманском направлении российские войска направлении отразили две атаки противника, Киев потерял более 50 военнослужащих, две бронемашины и гаубицу.

Ранее сообщалось, что бойцы армейского спецназа "Осман" российских Вооруженных сил поразили американскую бронемашину MRAP International MaxxPro на запорожском направлении. До этого Минобороны РФ отчиталось об уничтожении двух украинских танков Leopard на купянском направлении.