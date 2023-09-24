Кандидат в президенты США заявил, что членство Киева в НАТО не в интересах Вашингтона

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Вступление Украины в НАТО не отвечает интересам США. Такое заявление сделал кандидат в президенты США, губернатор штата Флорида Рон Десантис.

"По моему мнению, членство [Украины] в НАТО не в наших интересах", – приводит его слова агентство Bloomberg.

Он уточнил, что вступление Украины в Североатлантический альянс только будет означать больше обязательств для США.

"А если обязательств становится больше, то какую выгоду мы извлекаем в ответ?", – задался вопросом Десантис.

Кандидат в президенты также заявил, что Вашингтон не должен выделять властям Киева бесконечные суммы средств. По его мнению, финансирование Украины может быть оправдано только в случае, если оно приведет к завершению конфликта.

Ранее глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен допустил возможность вступления Украины в Альянс в обмен на уступку части ее территорий России. Он заявил, что подобный вариант нежелателен, однако он не исключается.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что любые гарантии, которые можно будет приравнять к членству в НАТО, существенно осложнят ситуацию вокруг украинского кризиса и приведут к неконтролируемым последствиям для безопасности в Европе и во всем мире.

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