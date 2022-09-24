Лавров заявил о призывах Запада решить ситуацию на Украине военным путем

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Западные страны призывают Украину к решению конфликта на поле боя, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в 77-й сессии Генассамблеи ООН.

По словам министра, в конце марта состоялись российско-украинские переговоры в Стамбуле, где были рассмотрены принципы урегулирования ситуации. Россия на данные принципы согласилась.

"И мы эти принципы положили на язык договора, передали на украинскую сторону. Потом была Буча, о которой я сказал, имена жертв которой мы по-прежнему хотим увидеть и будем добиваться этого. А потом американцы сказали Украине, что не надо соглашаться на договоренности с Россией сейчас, вам надо поднабрать успехов на поле боя", – цитирует его ТАСС.

Таким образом, о переговорах в настоящее время не может идти речи.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что после присоединения Донбасса к России переговоры с Украиной станут невозможны. По его словам, Москва была готова к переговорам, однако Киев нарушил все договоренности.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

