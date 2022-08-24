Небензя заявил, что Запад не сможет предотвратить фиаско киевского режима

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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Запад может затянуть агонию киевского режима, но не предотвратить его фиаско. Об этом пишет РИА Новости.
"Наши западные коллеги могут затянуть его (режима. – Прим. ред.) агонию, но не предотвратить его фиаско. Поэтому хотел бы пожелать братскому украинскому народу обрести наконец свободу и получить возможность строить такое общество, которое уважало бы элементарные права человека и национальную идентичность и жило бы в мире со своими соседями", – сказал он на заседании Совбеза ООН.
Кроме того, Небензя заявил, что Украина превратилась в "антироссию" и теперь ее ждет только идейное и идеологическое банкротство.
Он также призвал Запад и ООН не откладывать решение финансовых и логистических проблем, которые мешают экспорту российского продовольствия и удобрений.
"За четыре недели экспортных операций из 34 сухогрузов только один направился в Африку. Это совершенно не вяжется с изначально заявленными целями борьбы с голодом в странах, остро нуждающихся в зерновых", – сообщил он.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военно-биологическая программа Вашингтона, в рамках которой на территории Украины велась разработка биологического оружия, несет прямую угрозу государствам – участникам Шанхайской организации сотрудничества.
Он напомнил, что факты реализации на Украине американской военно-биологической программы были вскрыты в ходе специальной военной операции. По его словам, в биолабораториях шла разработка компонентов биологического оружия, а также осуществлялось тестирование методов дестабилизации эпидемиологической обстановки.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Обстрелы Донецка стали интенсивнее
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