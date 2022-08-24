МО РФ сообщило о потере Украиной более 600 военных из трех бригад

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Украинские войска на донецком направлении потеряли свыше 600 солдат при наступлении союзных войск. Об этом сообщил официальный представитель российского министерства обороны Игорь Конашенков.

"В результате наступательных действий союзных войск потери действовавших на донецком направлении 68-й пехотно-егерской, 66-й механизированной и 56-й мотопехотной бригад ВСУ составили более 600 человек", – отметил он.

По данным военного ведомства РФ, еще порядка 160 бойцов 66-й механизированной бригады отказались далее участвовать в военных действиях.

Конашенков сообщил, что командование украинской оперативно-тактической группы "Донецк" вывело данные соединения c занимаемых позиций.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили 80 националистов в Херсонской области. Отмечалось, что военные РФ также поразили шесть автомобилей националистов. В Минобороны уточняли, что ударами ВКС РФ в районе Артемовска ДНР удалось уничтожить более половины личного состава 20-го батальона 93-й механизированной бригады ВСУ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

