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Президент Украины Владимир Зеленский в самом начале спецоперации был не против подать в отставку или покинуть Киев для прекращения боевых действий. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на украинского лидера, киевских и западных чиновников.

По данным издания, Зеленский уверял Запад, что не держится за власть. Он пояснил, что готов покинуть должность, если это остановит кровопролитие.

"Я уйду прямо сейчас. Я стал заниматься политикой не для этого, и я уйду, когда вы скажете, если это остановит войну", – отмечал президент Украины в разговоре с западными официальными лицами.

В то же время, говорится в статье, американские и европейские чиновники просили Зеленского обеспечить преемственность власти, а некоторые побуждали покинуть Киев. Они уверяли, что украинскому лидеру необходимо обеспечить собственную безопасность, чтобы предотвратить "вакуум власти". При этом газета подчеркнула, что тогда Зеленский считал, что некоторые западные чиновники хотели лишь быстрого завершения конфликта, не веря в Украину.

Издание сообщило, что через несколько часов после начала спецоперации ситуацию Зеленскому описал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, тогда все киевские партнеры считали, что шансы страны на успех почти равны нулю. Он отметил, что Запад не поставлял вооружение, так как хотел посмотреть, смогут ли украинцы защитить страну.

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что охрана советовала Зеленскому покинуть Киев и перебраться на запад страны. По его словам, в первый день понимающие военное дело люди приходили и говорили, что украинские войска не смогут продержаться. В ответ же Зеленский якобы реагировал вспыльчиво и просил не говорить ему подобного.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что замедление темпов наступления в ходе специальной операции на Украине является сознательным решением. Глава Минобороны напомнил, что в ходе спецоперации Вооруженные силы России наносят удары по объектам военной инфраструктуры. Российские военные, по его словам, строго соблюдают нормы гуманитарного права, стараясь избегать жертв среди мирного населения.

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